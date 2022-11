Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrerin frontal erwischt

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagmittag befuhr um 12:45 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Detmold die Straße Hansaweg in Fahrtrichtung Klingenbergstraße. An der Einmündung beabsichtigte er mit seinem Pkw nach links auf die Klingenbergstraße einzubiegen. Während des Einbiegevorganges wollte eine 45-jährige Radfahrerin, die ebenfalls in Detmold wohnt, den Einmündungsbereich, auf der falschen Radwegseite fahrend, überqueren. Da der Pkw-Fahrer die von rechts kommende Radfahrerin übersah und die Radfahrerin dachte, dass der der Pkw-Fahrer wartet bis sie vorbeigefahren ist, kam es zum frontalen Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde zunächst auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und stürzte dann auf die Straße. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

