Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Jugendliche mit Pistole lösen Polizeieinsatz aus

Bendorf (ots)

Am Montagmorgen um 06:18 Uhr wurden der Polizei Bendorf zwei Jugendliche an der Kläranlage in Bendorf gemeldet, eine der Personen würde mit einer Pistole hantieren. Die Jugendlichen, 16 und 17 Jahre, konnten in der Adolph-Kolping-Straße kontrolliert werden. Bei der Pistole handelte es sich um eine Softair Waffe. Diese sah einer echten Pistole sehr ähnlich, der vordere Teil war allerdings rot markiert. Nachdem mit den Jugendlichen ein aufklärendes Gespräch geführt wurde, wurden sie ihren Eltern übergeben. Der Polizeieinsatz wird den Verantwortlichen in Rechnung gestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell