Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung PI Andernach

Andernach (ots)

Plaidt, Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in Plaidt, kam es in der Nacht vom 23.06 auf den 24.06.22 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Auf dem Parkplatz wurde ein Begrenzungsstein beschädigt und verschoben. Durch den verrückten Stein entstand auch ein Schaden an der Parkfläche selbst. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Weißenthurm, Trunkenheitsfahrt

Am 26.06.22 gegen 08:00 Uhr wird gemeldet, dass eine 53-jährige Frau aus Weißenthurm nach Streitigkeiten mit ihrem Mann nun stark alkoholisiert in ihren PKW gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sei. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Weißenthurm angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell