POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bendorf (ots) - Am 23.06.2022 gegen 07:50 Uhr stellte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Kauflands in Bendorf/Rhein ab. Als sie gegen 08:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren, rechten Fahrzeugbereich fest. Auf Grund des Schadenbildes am Pkw der Geschädigten ist davon auszugehen, dass sich möglicherweise ein Einkaufswagen beim Ein- oder Ausladen ...

mehr