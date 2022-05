Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Feuerwehreinsatz in der Konrad-Zuse-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Böblingen mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften in die Konrad-Zuse-Straße aus, nachdem dort in einem Wohnhaus ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte und im weiteren Verlauf eingeschlafen war. Das Essen begann zu rauchen, was wiederum den Rauchmelder auslöste. Der Bewohner konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geweckt werden. Mutmaßlich erlitt der 23-Jährige eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

