Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte versucht Senior zu berauben - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag gegen 11.00 Uhr ereignete sich in der Friedrich-List-Straße in Böblingen ein versuchter Raub auf einen Senior. Der Mann saß in einem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellt war, und wollte ausparken. Plötzlich trat eine noch unbekannte Frau an die Fahrertür, öffnete sie und umarmte den 81-Jährigen. Während dieses Ablenkungsmanövers öffnete sie seine Armbanduhr, was der Mann jedoch bemerkte. Er konnte sie greifen und wieder in seinen Besitz bringen, rutschte hierbei jedoch von der Bremse, so dass der PKW rückwärts rollte. Während des Gerangels zwischen dem Senior und der Täterin fiel dieser aus dem PKW. Sein Bein wurde überrollt und eingeklemmt. Der Wagen stieß dann gegen eine Mauer. Die Täterin machte sich zwischenzeitlich aus dem Staub. Passanten kamen dem Senior, der leicht verletzt wurden, schließlich zur Hilfe und befreiten ihn. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Täterin wurde als klein und dick beschrieben. Sie hat schwarzes Haar und war ungepflegt. Möglicherweise steht die Tat in Zusammenhang mit einem hellen VW älteren Baujahrs, der mit drei ebenfalls unbekannten Personen besetzt war und in der Nähe zum Tatort gesehen wurde. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die den Raub und insbesondere den VW in Böblingen und auch Umgebung beobachtet haben.

