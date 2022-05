Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradunterstand vollständig abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen rückten drei Fahrzeuge der Feuerwehr Ludwigsburg mit insgesamt zwölf Einsatzkräften in die Stuttgarter Straße in Ludwigsburg aus, nachdem mehrere Anrufer gegen 04.10 Uhr einen Brand im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft gemeldet hatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein im Hinterhof der Unterkunft befindlicher Fahrradunterstand aus Holz aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. In dem Schuppen befanden sich vier Fahrräder, die vollständig beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

