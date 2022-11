Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz.

Lippe (ots)

Weil er abgelenkt war und nicht ausreichend auf den Straßenverkehr achtete, fuhr ein Autofahrer am Donnerstagmorgen (10.11.2022) einen Fußgänger an, der dabei schwer verletzt wurde. Der 55-Jährige aus Horn-Bad Meinberg durchquerte mit seinem Opel gegen 9.40 Uhr eine Parkplatzdurchfahrt an einem Horner Supermarkt in Richtung Wilberger Straße, als er einen 58-jährigen Fußgänger übersah, der aus Richtung des Marktes den Parkplatz überquerte. Der Mann aus Soest wurde von der Front des Opels erfasst, stürzte auf die Motorhaube und fiel anschließend mit dem Kopf auf den Asphalt. Nachdem seine schweren Verletzungen durch einen Notarzt im Rettungswagen erstversorgt wurden, brachte ein Rettungshubschrauber den 58-Jährigen in ein Krankenhaus.

