POL-LIP: Lügde. In Gaststätte eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (05.11.22) brach zwischen 3.00 bis 3.10 Uhr ein unbekannter Täter über ein zuvor geöffnetes Fenster in eine Gaststätte in der Mittleren Straße ein. Dort versuchte er erfolglos einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Mit einem Metallrad und einer geringen Menge Bargeld machte er sich anschließend aus dem Staub. Sollten Sie Hinweise zum Einbruch geben können, setzen Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

