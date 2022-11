Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Blumengeschäft.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (11.11.2022) verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Blumengeschäft in der Schötmarschen Straße. Sie hebelten gegen 1 Uhr an einer Tür des Geschäftes und schlugen kurz darauf mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Im Verkaufsraum des Geschäftes machten sie sich vergeblich auf die Suche nach Diebesgut; entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die unbekannten Täter flüchteten zu Fuß in Richtung "Friedenspark". Am Blumengeschäft entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

