POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. 58-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt.

An der Oerlinghauser Straße kam es am Donnerstagmorgen (10.11.2022) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 6.45 Uhr beabsichtigte eine 35-Jährige aus Lage mit ihrem VW Golf von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts auf die Oerlinghauser Straße abzubiegen. Beim Überqueren des Geh- und Radweges übersah sie einen 58-jährigen Radfahrer, der in Richtung Detmold unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW stürzte der Lagenser. Ein Rettungswagen-Team behandelte seine Verletzungen vor Ort.

