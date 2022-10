Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gaststätte

Harras (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Eisfelder Straße in Harras ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich mehrere Zigaretten und Bargeld aus einem Zigarettenautomaten, der im Gasthaus aufgestellt ist. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

