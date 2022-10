Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Garage gekracht

Holzhausen (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr Sonntagabend die Rodacher Straße in Holzhausen in Richtung Heldburg. Aus bislang nicht geklärter Ursache verlor er in einer Engstelle die Kontrolle über seinen PKW, geriet auf den Fußweg, prallte frontal in eine Garagenwand und wurde erst von der Fassade eines Wohnhauses gestoppt. Die Wand der Garage hielt dem Aufprall nicht Stand und stürzte komplett ein. Der Autofahrer verletzte sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro entstand.

