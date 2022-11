POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Polizeibeamten.

Lippe (ots) - Im Bereich eines Parkplatzes am Steinweg ereignete sich am Donnerstag (10.11.2022) ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin. Gegen 11 Uhr wollte eine 76-Jährige aus Lemgo mit ihrem Opel vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in den Steinweg abbiegen. Dabei übersah sie eine 84-jährige Frau aus Lemgo, die mit ihrem Rollator zeitgleich die Fahrbahn in Richtung Steinweg überqueren ...

mehr