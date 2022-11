Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fußgängerin angefahren.

Lippe (ots)

Im Bereich eines Parkplatzes am Steinweg ereignete sich am Donnerstag (10.11.2022) ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin. Gegen 11 Uhr wollte eine 76-Jährige aus Lemgo mit ihrem Opel vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in den Steinweg abbiegen. Dabei übersah sie eine 84-jährige Frau aus Lemgo, die mit ihrem Rollator zeitgleich die Fahrbahn in Richtung Steinweg überqueren wollte. Die Opel-Fahrerin erfasste die Lemgoerin, die durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Der Rollator wurde an der Front des Fahrzeugs eingeklemmt. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Klinikum, nachdem Ersthelfer sich um die Verletzte gekümmert hatten.

