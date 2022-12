Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verdächtige Personen unterwegs - Polizei bittet um Hinweise + Mit fast zwei Promille am Steuer - Kollision im Begegnungsverkehr + Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Dillenburg (ots)

Ehringshausen - Verdächtige Personen unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Herborn bittet um Hinweise zu zwei Männern, die sich am Montag, 19. Dezember, gegen 10.30 Uhr in der Lempstraße aufhielten und hinterher mit einem dunklen Auto wegfuhren. Einer der Männer fotografierte mit dem Handy ein Haus und erklärte der nach dem Grund fragenden Bewohnerin, dass es am Wochenende in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und man daher vor Ort ermittle. Als "Legitimation" öffnete der Mann seine Jacke und ließ damit einen Blick auf eine schwarze Weste mit der Aufschrift "Polizei" zu. Nach internen Ermittlungen waren zu dieser Zeit keine Polizeibeamten der Polizeidirektion Lahn Dill in der Lempstraße eingesetzt, sodass es sich bei den Männern nicht um Polizisten handelte. Wem sind die Männer dort noch aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu dem von ihnen benutzten dunklen Pkw machen, zu dem bislang keine weiteren Einzelheiten bekannt sind? Einer der Männer war ca. 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von eher kräftiger athletischer Figur. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der Mann mit der Weste mit der Aufschrift Polizei sprach akzentfreies Deutsch. Er war schlank, ca. 1,68 Meter groß und schätzungsweise 25 Jahre alt. Er hatte eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und schwarze Turnschuhe mit heller Sohle an. Beide Männer hatten die Kapuzen ihrer Jacken aufgesetzt Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

Leun - Mit fast zwei Promille am Steuer - Kollision im Begegnungsverkehr

Am Montag, 19. Dezember, kam es gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 3020 zwischen Leun und Stockhausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein nach Stockhausen fahrender 42 Jahre alter Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen SUV und geriet in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 28 Jahre alte Fahrerin eines 1er BMW versuchte auszuweichen und verhinderte damit einen Frontalzusammenstoß. Die Autos prallten seitlich versetzt zusammen. An dem SUV entstand ein Schaden von mindestens 9000 Euro, an dem BMW einer von mindestens 5000 Euro. Nachdem der Alkotest des 42-Jährigen einen Wert von 1,98 Promille angezeigt hat, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Seelbach - Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Am Montag, 19. Dezember, war der Parkplatz des Rewe-Marktes in der Marburger Straße witterungsbedingt spiegelglatt. Vermutlich rutschte ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Befahren oder beim Versuch, einzuparken in die Fahrerseite eines weißen VW Golf. Am Golf entstand dabei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Die Unfallflucht war zwischen 08 und 08.30 Uhr. Wer war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz? Wer hat den Unfall gesehen oder den Anstoß gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

