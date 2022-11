POL-PDLU: (Frankenthal) - Raubdelikt

Speyer (ots) - Bislang unbekannter Täter drangen in der Zeit vom 08.11.2022, 15:00 Uhr bis 13.11.2022, 12:00 Uhr in ein verschlossenes Gartenhaus in der Kardinal-Wendel-Straße ein. Aus dem Haus entwendeten sie vier Fahrräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000EUR. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an ...

mehr