POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall war am Sonntagnachmittag der Grund für eine Sperrung der Donnersbergstraße. Der Abreiseverkehr des Fußballspiels war hierdurch noch teilweise betroffen.

Ein 25-Jähriger aus Hessen befuhr mit seinem Auto die Friedenstraße und wollte an der Einmündung in die Donnersbergstraße einbiegen. Hierbei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto eines 35-Jährigen aus Kaiserslautern, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Kaiserslauterer verlor hierdurch die Kontrolle über seinen PKW, stieß gegen ein drittes Auto, kam in die Böschung und blieb letztendlich auf dem Dach liegen.

Insgesamt erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Sie mussten in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden zwei-und dreijährigen Kinder im Fahrzeug des Kaiserslauterers blieben glücklicherweise unverletzt.

Zwei Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit 14 Einsatzkräften am Unfallort. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten.

Die Donnersbergstraße musste zur Unfallaufnahme von 16:45 Uhr bis 18:00 Uhr gesperrt werden.|re

