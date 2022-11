Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Fahrradfahrerin touchiert Leitpfosten

Recklinghausen (ots)

Im Knäppen stürzte am Sonntagnachmittag eine 69-jährige Fahrradfahrerin, als sie einen Leitpfosten mit dem Lenker touchierte. Die Dortmunderin war um 14.15 Uhr in Richtung Osten unterwegs. Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

