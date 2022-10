Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Insgesamt 1.800 Liter Diesel entwendet

Nettersheim-Engelgau/Weilerswist (ots)

Die Park- und Rastanlage Engelgau an der BAB 1 war Ziel von Dieseldieben. Diese entwendeten aus zwei dort abgestellten Lastwagen den Kraftstoff. Sie bohrten die Tanks auf und zapften Diesel ab. Derselbe Modus Operandi führte zu einem Diebstahl von 400 Litern an dem Parkplatz Oberste Heide bei Weilerswist. Der Tatzeitraum kann zwischen 23.10. Mitternacht und 23.10. 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Fahrzeugführer schliefen während der Tat in ihren Kabinen und bekamen von der Tat nichts mit. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter der 02251-7990.

