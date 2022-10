Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: PKW unterschlagen

Euskirchen (ots)

Am 21.10. gegen 16.35 Uhr erhielten zwei Frauen einen blauen Volvo XC 90 für eine Probefahrt ausgehändigt. Es wurden die üblichen Vertragsangelegenheiten veranlasst und ein Personalausweis einbehalten. An das Fahrzeug brachte der Mitarbeiter ein rotes Kennzeichen an. Als die beiden, wie abgesprochen, gegen 17 Uhr nicht zurück waren, informierte er die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Ausweis gestohlen war. Eine Täterin wird wie folgt beschrieben: 20 Jahre alt, dunkle Haare, schlank, südländischer Typ, weiße Hose, schwarzes Oberteil. Hinweise an die Polizei Euskirchen unter der 02251-7990

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell