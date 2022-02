Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sandhausen (ots)

Am Freitagabend, 18:35 Uhr, kam es an einer Kreuzung in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 53-jährige Mini-Fahrerin hatte die Vorfahrt einer auf der Bahnhofstraße ordnungsgemäß fahrenden 55-jährigen BMW-Fahrerin missachtet. Der Mini-Cooper der Unfallverursacherin war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Der BMW blieb fahrtüchtig. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 25.000,- Euro geschätzt. Die beiden Beteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Unfallverursacherin sieht nun einer Ordnungswidrigkeiten Anzeige entgegen.

