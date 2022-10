POL-EU: Straßenraub unter Vorhalt einer Schusswaffe

Mechernich (ots) - Ein unbekannter Mann drang unter Vorhalt einer Schusswaffe in der Nacht zum heutigen Freitag (0.05 Uhr) in eine Spielhalle in Mechernich in der Turmhofstraße ein. Er suchte den Thekenbereich auf und forderte den Kassierer auf, Geld herauszugeben. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Beute ließ er zurück. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach ...

