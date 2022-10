Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Innenminister Reul übergibt Dienstmarken an Nachwuchsermittler aus der Region - Einladung zum Pressetermin im Polizeipräsidium Köln

Köln (ots)

Im Rahmen der Übernahme ihrer Funktionen in der Kriminalpolizei begrüßt der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, gemeinsam mit dem Leitenden Kriminaldirektor Peter Mosch, dem Kölner Polizeipräsidenten Falk Schnabel und Vertretern der umliegenden zehn kriminalpolizeilichen Fachdirektionen die neuen Ermittlerinnen und Ermittler und lädt zu einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium Köln ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht dabei die offizielle Übergabe der Kriminaldienstmarken an die 186 Kriminalistinnen und Kriminalisten aus Bonn, Düren, Euskirchen, Köln, dem Oberbergischen Kreis, Olpe, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis, dem Rhein-Sieg-Kreis und Siegen-Wittgenstein. Ein Austausch über die aktuellen Herausforderungen bei der Kriminalpolizei sowie Entwicklungschancen in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung stehen ebenfalls auf dem Programm.

In einem Live-Interview für den Podcast "TatWort" befragt der Kriminal-Podcaster Polizeioberkommissar Tobias Spyrou Experten zum Phänomen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Im Anschluss an die Feierstunde stellen einige Fachdienststellen des PP Köln, PP Düsseldorf und des LKA NRW ihre Tätigkeitsfelder vor. Zum Beispiel werden Methoden der Spurensicherung an Tatorten, Auswertemöglichkeiten sowie Möglichkeiten der Online-Vernehmung per Video gezeigt.

Hinweis für Medienvertreter:

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 25. Oktober 2022, 9 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Köln Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Treffpunkt im Foyer ab 8.45 Uhr

Medienvertreter sind herzlich zum Fototermin und zur Berichterstattung eingeladen.

Hinweise zur Teilnahme und Akkreditierung: Wir bitten bei persönlicher Teilnahme (ausschließlich Medienvertreter) um Anmeldung per E-Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de bis Montag (24. Oktober), um 16 Uhr. Weitere Informationen zum zeitlichen Programmablauf erhalten Interessierte nach Akkreditierung per E-Mail.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell