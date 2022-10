POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei NRW werden

Weilerswist-Lommersum (ots) - Unbekannte manipulierten in der Zeit von Dienstag (15.15 Uhr) bis Mittwoch (6.30 Uhr) das Schloss eines Firmenwagens in der Wichtericher Straße und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche des Sprinters. Daraus entwendeten mehrere Werkzeuge. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

mehr