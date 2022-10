POL-EU: Zusammenstoß mit Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Weilerswist (ots) - Eine Pkw-Besitzerin stellte am Montagnachmittag (17.40 Uhr) ihren Audi Q5 an ihrer Wohnanschrift in der Narzissenstraße ab. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 7.20 Uhr fest, dass das Fahrzeug über Nacht entwendet wurde. Ermittlungen ergaben, dass der Dieb gegen 3.55 Uhr einen Auffahrunfall auf ein geparktes Fahrzeug in Limburg an der Lahn hatte. Dort wurde der gestohlene Audi aufgefunden und ...

mehr