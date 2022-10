POL-EU: Gestohlenen Audi in Limburg an der Lahn aufgefunden

Euskirchen-Flamersheim (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch (2.45 Uhr) brachen zwei Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in der Christian-Schäfer-Straße ein und stahlen im Bereich des dortigen Schreibwarenladens Zigaretten in unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

