Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb ) Am Mittwochen, gg. 15.45 Uhr, kam es in der Hauptstraße, in Höhe eines Lebensmitteldiscounters, zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 56-jährige Elzerin befuhr mit ihrem Hyundai die Hauptstraße aus Richtung Rathausstr. in Richtung Rössing. Zeitgleich kam ihr ein 27-jähriger Mann aus Salzhemmendorf in seinem VW entgegen. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr dieser plötzlich auf die Gegenspur, möglicherweise um auf den Parkplatz des Lebensmitteldiscounters zu parken. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 050669850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell