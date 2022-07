POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Mehrere Täter bei Ladendiebstahl festgenommen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bf). Am 19.07.2022 kam es in einem Wohnhaus in der Hildesheimer Dammstraße zu einem Austritt von Kohlenmonoxid. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es durch die Nutzung der Gastherme in Verbindung mit den sehr hohen Außentemperaturen zu einem Rückfluss von Kohlenmonoxid durch den Schornstein, welches über die Therme in der ...

