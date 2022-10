Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Überfall in Spielhalle - Suche nach Mann

Mechernich (ots)

Ein unbekannter Mann drang unter Vorhalt einer Schusswaffe in der Nacht zum heutigen Freitag (0.05 Uhr) in eine Spielhalle in Mechernich in der Turmhofstraße ein.

Er suchte den Thekenbereich auf und forderte den Kassierer auf, Geld herauszugeben.

Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Beute ließ er zurück.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem Mann, ca. 30 bis 40 Jahre alt, männlich, 160 bis 170 cm groß, kräftig, hellhäutig, braune Augen.

Bekleidet war er mit einem schwarzen Schal im Gesicht, schwarzem Wellenstein-Parka mit orangefarbenen Streifen mit Kapuze, Bluejeans, dunkle Schuhe und Arbeitshandschuhe.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799 510 oder 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell