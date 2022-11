POL-PDLU: Richtig gehandelt...

Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Nacht vom 12.11.2022 auf den 13.11.2022 wird der Polizei Frankenthal ein schlangenlinienfahrender Radfahrer in Bobenheim-Roxheim gemeldet. Der besagte Radfahrer konnte in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 1,32 Promille. Im Anschluss wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren ...

