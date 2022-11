POL-PDLU: Fahndung nach falschen Polizeibeamten (00/1311)

Speyer (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es am 11.11.2022 zwischen 17:40 Uhr und 21:30 Uhr in der Kämmererstraße in Speyer. Hier versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen und eine Wohnungstür aufzuhebeln. Auf Grund der guten Beschaffenheit der Tür scheiterte dies jedoch. Gerade jetzt spielt die dunkle Jahreszeit den Einbrechern in die Hände. Sie gehen meistens den Weg des geringsten ...

