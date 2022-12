Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unbekannter spricht 2-Jährigen auf Spielplatz an und will ihn mitnehmen

Polizei sucht mit Phantombild nach Verdächtigem (ACHTUNG: berichtigte Version - bitte nur diese verwenden!)

Dillenburg (ots)

Schöffengrund-Schwalbach:

Im November 2022 erhielt die Wetzlarer Kriminalpolizei Kenntnis von einem Fall der versuchten Kindesentführung. Zwischenzeitlich hat das Landeskriminalamt ein Phantombild des bislang unbekannten Täters erstellt. Die Polizei hofft nun aufgrund dessen, neue Hinweise zur Identität des Unbekannten aus der Bevölkerung zu erlangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte am Sonntagvormittag (13.11.2022) ein Unbekannter auf dem Spielplatz in der Straße "Am Weißen Stein" ein Kleinkind angesprochen, den Jungen an der Hand genommen und versucht, mit diesem den Spielplatz zu verlassen.

Die Mutter des 2-Jährigen erkannte die Situation woraufhin der Tatverdächtige den Jungen auf den Arm nahm und versuchte wegzurennen. Ein Zeuge stellte sich dem Unbekannten in den Weg. Die Frau nahm ihren Sohn an sich, der Tatverdächtige flüchtete.

Die damalige Pressemeldung kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5373922

Mit dem erstellten Phantombild bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wem ist der Mann auf dem Phantombild bekannt? Wer kann Hinweise zur Identität der Person geben?

Hinweise bitte an die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

(Martin Ahlich, Pressesprecher)

