POL-LDK: Zugeschlagen und zugegriffen + Unfallflucht in der Friedensstraße + Auffahrunfall nach Spurwechsel + Vorfahrt missachtet + Bei Spurwechsel Daimler gestreift +

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 14.12.2022

Herborn: Zugeschlagen und zugegriffen

Nachdem ein 50-jähriger Mann offenbar am Montagabend, 28.11.2022 in Herborn von einem bislang Unbekannten ausgeraubt worden war, ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02771/9070.

Eigenen Angaben zufolge hatte sich der Geschädigte am späten Abend gegen 23 Uhr auf einem Grünstreifen hinter der Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße niedergelassen. Dort hatte sich wenig später ein etwa 30 Jahre alter, circa 170 cm großer und asiatisch aussehender Mann mit gelber Daunenjacke und schwarzer Wollmütze zu ihm gesellt. Schließlich versetzte der Unbekannte dem 50-Jährigen einen Faustschlag und entriss ihm seine in der Hand gehaltene Geldbörse, in der sich fast 2.000 Euro befunden haben sollen. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptstraße.

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, konnte den Täter aber nicht mehr einholen. Als er nach etwa 30 Minuten schließlich zurück zum Tankstellengelände kehrte, stellte er fest, dass auch seine dort zuvor zurückgelassene schwarze Umhängetasche, zwei Handys sowie seine schwarze Lederjacke verschwunden waren.

Die Ermittler fragen: Hatten weitere Personen die geschilderte Tat beobachten können? Wem war der Tatverdächtige bei seiner anschließenden Flucht begegnet? Wer kann anderweitige Angaben zum Geschehen machen?

Wetzlar-Naunheim: Unfallflucht in der Friedensstraße

Dienstagabend (13.Dezember) gegen 22.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Friedensstraße in Richtung Waldgirmeser Straße und versuchte einen auf der Fahrbahn parkenden Rettungswagen zu umfahren. Als dies misslang, setzte der Unbekannte zurück und stieß gegen einen geparkten Audi. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 53-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441-9180 entgegen.

B277/Herborn: Auffahrunfall nach Spurwechsel

Dienstagmorgen (13.Dezember) gegen 7.45 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Bundesstraße 277 auf der dritten Fahrspur von Sinn in Richtung Dillneburg. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte auf die linke Spur. Eine 43-jährige Frau in einem Seat musste daraufhin eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Audi-Fahrer sowie eine 53-jährige Frau in einem VW erkannten die Situation zu spät, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772-47050 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Vorfahrt missachtet

Ein 44-jähriger Wetzlarer fuhr in einem Ford am Dienstag (13.Dezember) gegen 12.30 Uhr die Hermannsteiner Straße in Richtung Bahnhof und ordnete sich an der Kreuzung Siechhof auf der Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen in Richtung Siechhof übersah der Ford-Fahrer den VW eines 67-Jährigen, der auf der Hermannsteiner Straße in Richtung Aßlar unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Bei Spurwechsel Daimler gestreift

Ein 57-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Skoda befuhr Dienstagabend (13.Dezember) gegen 20.00 Uhr die Landstraße 3053 in Richtung Hermannstein. Auf Höhe der Brücke wechselte des Wetzlarer auf die rechte Spur und streifte dabei den Daimler eines 22-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441-9180 entgegen. +++

