Dillenburg (ots) - +++ Am Montagnachmittag (12.12.) kam es auf der B255 zwischen Burg und Herborn-Seelbach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen zwei Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Davon offenbar unbeeindruckt, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei in Herborn ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort. Mögliche weitere Zeugen, ...

mehr