Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0623 --Mutmaßlicher Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Buntentorsteinweg Zeit: 01.10.2022, 03:05 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 42-jährigen Mann in der Neustadt. Zuvor meldeten Anwohner einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft.

Um 03:05 Uhr alarmierten Anwohner im Buntentorsteinweg über den Notruf die Polizei, weil sie Lärm an einem Fahrradgeschäft gehört hatten. Außerdem sahen sie verdächtige Personen auf der Straße. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte sahen zwei Männer vor dem Fahrradgeschäft, von denen einer die Flucht ergriff. Die Polizisten stellten ihn nach einem kurzen Sprint in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Zuvor hatte er versucht, seine Handschuhe wegzuwerfen, diese stellten die Polizisten sicher. Der zweite Mann entfernte sich währenddessen. Am Geschäft fanden die Einsatzkräfte Einbruchsspuren und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem zweiten Mann, dauern an.

