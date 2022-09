Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 75-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein 75-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall, der sich bereits am 08.09.2022 um circa 8.24 Uhr in der Gundelfinger Straße (Höhe Einmündung Berggasse) in Freiburg ereignete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer die Gundelfinger Straße in nördliche Richtung, als er beim Versuch, auf den dortigen Rad- und Fußweg zu gelangen, alleinbeteiligt zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Boden aufkam. Der Mann, der keinen Helm trug, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15.09.2022 seinen schweren Verletzungen erlag.

oec

