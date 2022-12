Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: Zwei Verletzte nach Unfallflucht - Polizei sucht nach Verursacher

Dillenburg (ots)

Am Montagnachmittag (12.12.) kam es auf der B255 zwischen Burg und Herborn-Seelbach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen zwei Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Davon offenbar unbeeindruckt, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei in Herborn ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort. Mögliche weitere Zeugen, die den Ermittlern bislang namentlich noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 02772/47050 zu melden.

Was war passiert?

Gegen 16.40 Uhr war der Fahrer eines schwarzen VW mit französischem Kennzeichen unterwegs von Burg in Richtung Seelbach und überholte trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden PKW sowie einen LKW. Um einen drohenden Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste eine entgegenkommende 36-jährige Fahrerin eines weißen Toyota stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Trotzdem trafen sich die Außenspiegel der beiden Autos.

Ein dem Toyota nachfolgender 44-jähriger Mann am Steuer eines schwarzen Skoda konnte gerade noch ausweichen. Weniger glimpflich erging es einem dem Skoda folgenden, 19 Jahre alten Motorradfahrer: Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Biker wurde offenbar am Helm durch einen herumwirbelnden Außenspiegel getroffen, woraufhin der junge Mann stürzte und gegen das Heck des Toyota rutschte.

Der dem Krad folgende 31-jährige Fahrer eines silberfarbene BMW wich nach links aus und kollidierte seitlich mit einem ihm entgegenkommenden grauen Ford, an dessen Steuer ein 54 Jahre alter Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis unterwegs war.

Rettungskräfte brachten den verletzten Motorradfahrer sowie den verletzten Fahrer des Ford in umliegende Krankenhäuser. Die B255 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Die nicht mehr verkehrstüchtigen Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 23.000 Euro.

Kurz nach der geschilderten Kollision hatten sich bereits mehrere Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei gemeldet und ihre Beobachtungen geschildert. Sollten weitere Personen sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf machen können, so werden auch diese gebeten, sich unter Tel. 02772/47050 bei der Polizei in Herborn zu melden.

