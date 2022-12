Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Lagerhalle + Wohnhaus durchsucht + Unfallflucht im Forum-Parkhaus + Auffahrunfall im Feierabendverkehr + Citroen-Fahrerin kommt von Straße ab

Pressemeldungen der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 13.12.2022

Breitscheid: Einbruch in Lagerhalle

Straftäter brachen zwischen Sonntagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (5.40 Uhr in eine Lagerhalle des Medenbacher Kalksteinwerkes in der Straße "Im Dillhain" ein. Dazu hebelten sie im Tatzeitraum eine verschlossene Zugangstür sowie weitere Türen im Inneren des Gebäudes auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen; offenbar, ohne etwas zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Sinn: Wohnhaus durchsucht

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Sonntagabend (18.30 Uhr) und Montagmorgen (9.15 Uhr) in der Straße "Am Hochbehälter". Straftäter hatten dort im Tatzeitraum ein Küchenfenster eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt, welches sie nach Wertsachen durchsuchten. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine schwarze Taschenlampe. Die Kripo in Dillenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02772/47050.

Wetzlar: Unfallflucht im Forum-Parkhaus

Am Samstag (10.12.2022) kam es im Parkhaus des Forums zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in dessen Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten, silberfarbenen Motorroller (Peugeot Satelis) beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Verkleidung des Zweirads zu kümmern, fuhr der Verursacher dann davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06441-9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

Wetzlar: Auffahrunfall im Feierabendverkehr

Ein Auffahrunfall sorgte am Montagnachmittag in der Braunfelser Straße in Wetzlar für einige Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn musste in Richtung Ortsausgang / Steindorf zeitweise gesperrt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand waren dort gegen 16 Uhr zwei VW Golfs sowie ein BMW der X-Reihe kollidiert. Aufgrund austretender Betriebsstoffe befand sich auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Einer der PKW war nicht mehr fahrbereit sodass man diesen abschleppen ließ. Kurz vor 18 Uhr konnte die Straße schließlich wieder freigegeben werden.

Leun: Citroen-Fahrerin kommt von Straße ab

Die 57-jährige Fahrerin eines Citroen C1 verlor am Dienstagmorgen auf der L3052 zwischen Ehringshausen und Leun die Kontrolle über ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei wurde die aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Frau schwer verletzt; Rettungskräfte befreiten sie aus ihrem Fahrzeug und brauchten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen von etwa 8.35 Uhr bis 11.10 Uhr voll gesperrt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 06441/9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

