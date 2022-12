Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Scheibenwischer abgebrochen + Reifenschaden nach Ausweichmanöver + Spiegelschaden am geparkten Kleintransporter

Dillenburg (ots)

Wetzlar -

Die Polizei Wetzlar ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW. Jemand hat den Scheibenwischer des auf dem Nahkauf-Parkplatz in der Stoppelberger Hohl abgestellten Autos abgebrochen. Die Tatzeit war nach ersten Hinweisen am Mittwoch, 07. Dezember, gegen 11.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 918 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Driedorf - Reifenschaden nach Ausweichmanöver

Weil ihr in einer Kurve auf der Kreisstraße 66 auf dem Weg von Herborn Guntersdorf zur Landstraße 3461 ein Auto entgegenkam, wich die 27 Jahre alte Fahrerin mit ihrem weißen VW Golf nach rechts aus. Sie konnte die Kollision mit dem entgegenkommenden Auto verhindern, geriet jedoch mit dem rechten Hinterreifen ihres Golfs an den Bordstein, wodurch ein Schaden an der Felge entstand. Wer hat die Verkehrssituation am Dienstag, 06. Dezember, um etwa 14 Uhr, beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben. Der Fahrer oder die Fahrerin hatten die Fahrt Richtung Guntersdorf ohne anzuhalten fortgesetzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

Hörbach - Spiegelschaden am geparkten Kleintransporter

In der Zeit von Montag auf Dienstag, 06. Dezember, kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem vor dem Anwesen Schönbacher Straße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten silbernen Kleintransporter und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der Unfall war zwischen 22.30 und 09.30 Uhr. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Wer hat in der fraglichen Zeit den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört, in diesem Zusammenhang ein davonfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

