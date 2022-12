POL-LDK: Rechtsrockkonzert in Leun verhindert

Dillenburg (ots) - Wetzlar-Münchholzhausen: durch Fenster eingestiegen Unbekannte sind am Donnerstagabend (01.12.2022) in ein Mehrfamilienhaus in der Herrenwiese eingestiegen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in die Wohnung ein. Dort durchwühlen sie die Räume und verschafften sich Zugang ...

