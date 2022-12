Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: durch Fenster eingestiegen + eingebrochen + Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Münchholzhausen: durch Fenster eingestiegen

Unbekannte sind am Donnerstagabend (01.12.2022) in ein Mehrfamilienhaus in der Herrenwiese eingestiegen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in die Wohnung ein. Dort durchwühlen sie die Räume und verschafften sich Zugang zum Hausflur des Mehrfamilienhauses. Im Anschluss brachen sie eine Tür im zweiten Obergeschoss auf und gelangten ein eine weitere Wohnung. Ob die Diebe etwas mitnahmen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden am Fenster und den Türen wird mit 1.500 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 17.00 Uhr und 23:55 Uhr aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: eingebrochen

Zwischen 07:50 Uhr und 19:26 Uhr brachen Diebe ein zweiflügliges Fenster eines Hauses im Tannenweg auf, stiegen in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Momentan ist noch nicht bekannt, ob die Unbekannten etwas gestohlen haben. Die Polizei beziffert den Schaden am Fenster mit 2.000 Euro. Hinweise, zu den Einbrechern, die gestern (01.12.2022) im Tannenweg zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Eine 77-jährige Frau tätigte gestern Vormittag (01.12.2022) gegen 10:15 Uhr ihre Einkäufe im Edeka-Markt in der Wetzlarer Straße. Während sie sich im Supermarkt befand, wurde sie mehrfach von einem ihr unbekannten, etwa 30 Jahre alten und 170 cm bis 180 cm großen, Mann angesprochen. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlten wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer umgehängten Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Offenbar hatte der Unbekannte die Seniorin geschickt abgelenkt und das Portemonnaie gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise. Wem ist der dreiste Dieb im Einkaufsmarkt aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität, des südländisch aussehenden Mannes geben? Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und trug eine "Maske". Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell