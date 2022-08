Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Ungerath: Brennende Strohballen - Zeugen gesucht

Schwalmtal-Ungerath (ots)

an einem Feldweg zwischen Ungerath und Lüttelforst in der Nähe der Ungerather Straße gelagert waren. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 3.10 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Ballen schnell löschen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen. Erstmals hatten Anwohner in Lüttelforst bereits um 2.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Herkunft aber nicht lokalisiert werden. Gegen 3.10 Uhr bemerkte dann ein Zeuge, dass Rauch aus den Strohballen quoll und benachrichtigte Feuerwehr und Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich Ungerath oder Lüttelforst gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (691)

