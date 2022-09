POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Leicht verletzter Radfahrer auf dem Schulweg

Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstagmorgen zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr gelangten zwei bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Viersen auf der Viersener Straße. Die beiden Täter kletterten über eine Außenmauer und gelangten so in den Hinterhof des Wohngebäudes. Dort verschafften sie sich über die Hinterhoftür Zugang zur Wohnung. ...

mehr