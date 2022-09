Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungseinbruch - Fernseher geklaut

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagmorgen zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr gelangten zwei bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Viersen auf der Viersener Straße. Die beiden Täter kletterten über eine Außenmauer und gelangten so in den Hinterhof des Wohngebäudes. Dort verschafften sie sich über die Hinterhoftür Zugang zur Wohnung. Die Täter klauten einen Fernseher aus der Wohnung und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Viersener Straße in diesem Zeitraum nimmt die Polizei unter 02162/377-0 entgegen /cb (851)

