POL-PDKL: Illegale Reifenentsorgung

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Montag, den 04.07.2022 parkte der Geschädigte seinen weißen 3er BMW mit Anhänger in der Rubensstraße. Im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher die vordere Stoßstange des BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 06373/822-0 oder per Email unter ...

