POL-PDKL: A 6; Sattelzug rast in Stauende....

Donnersbergkreis (ots) - Derzeit kommt es wieder vermehrt zu Betrugsversuchen über WhatsApp. In gleich zwei Fällen, die der Polizei in Rockenhausen zur Anzeige gebracht wurden, waren die Betrüger auch erfolgreich. Eine 60-jährige Frau wurde am vergangenen Donnerstag von ihrem angeblichen Sohn mit einer neuen Rufnummer kontaktiert. Dieser gab an, dass sein altes Handy sowie die SIM-Karte kaputt seien. Nach einem kurzen ...

