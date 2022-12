Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hyundai touchiert + Unfall auf der Autobahn führt zu Drogenfund + Betrüger melden sich per WhatsApp

Herborn- Hyundai touchiert

Zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Samstag (26.11.2022) einen weißen Hyundai an der rechten Fahrzeugseite. In diesem Zeitraum stand der i30 in der Austraße, in Höhe der Hausnummer 27, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf dem linken Gehweg. Die Reparatur des Schadens an beiden Türen der rechten Fahrzeugseite wird etwa 3.000 Euro kosten. Personen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Wetzlar- Unfall auf der Autobahn führt zu Drogenfund

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen wurden gestern Morgen (30.11.2022) zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfallfahrer hatte rund 900 Gramm verschiedenster Drogen an Bord. Ein 21-Jähriger war gegen 07:45 Uhr, mit seinem BMW auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Am AK Wetzlar beabsichtigte der aus Hühnstetten stammende 21-Jährige von der A 45 auf die A 480 in Richtung Wetzlar abzufahren. Da er sich offenbar zu spät zu diesem Manöver entschied, kollidierte er mit einem Baustellenschild. In der Folge krachte er auf die dortige Leitplanke, die auf einer erhöhten Verkehrsinsel montiert war. Der schwarze BMW 116 i kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Die linke Fahrzeugseite, sowie der Unterboden des 116 i wurden erheblich beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird mit 7.500 Euro beziffert. Die Reparatur der Leitplanke wird 1.000 Euro kosten. Da der Unfallfahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er mit zur Herborner Polizeistation. Ein hinzugezogener Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Im Auto des 21-Jährigen fanden die Beamten Marihuana, Amphetamin, Haschisch, Ketamin und Codeine. Die Drogen wurden ebenfalls sichergestellt. Auf den Hühnstetter kommen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt und des Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Unfallfahrer die Dienststelle verlassen.

Dillenburg: Betrüger melden sich per WhatsApp

In Dillenburg wurde am Mittwoch (30.11.2022) ein 68-jähriger Senior auf WhatsApp durch Betrüger angeschrieben. Nach altbekannter Masche gaukelten sie dem Mann vor ein Familienmitglied zu sein, welches sein Handy nicht mehr nutzen konnte, da es zuvor kaputtgegangen war. Mit dem neuen Handy könne man nun keine Banküberweisungen mehr tätigen, aber es gäbe eine Rechnung, die dringend überwiesen werden müsse. Durch den zeitlichen Druck, der bewusst aufgebaut wurde und dem Umstand, dass man ja seinem "Kind" trauen kann, hinterfragte der Dillenburger den Verlauf nicht weiter und überwies rund 3.000 Euro an die Betrüger. Erst als der vermeintliche Sohn eine weitere Überweisung forderte, wurde der 68-Jährige stutzig und begriff, dass er dreisten Betrügern aufgesessen war.

An dieser Stelle weist die Polizei nochmals darauf hin, sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern umzugehen. Auch, wenn der Inhalt betrügerischer Nachrichten variiert, ist das Vorgehen stets identisch. Die Betrüger nennen keine Namen und geben sich als Tochter, Sohn oder Enkelkind aus. Die Nachrichten sind nicht selten mit sogenannten Emojis versehen, um Vertrautheit zu vermitteln. Anschließend wird eine Notlage vorgetäuscht und die sofortige finanzielle Hilfe eingefordert. Ein persönlicher Anruf bei Angehörigen oder Bekannten kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich möglicherweise um einen Betrug handelt. Erteilen Sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre finanzielle Situation oder geben persönliche Daten und Kontoverbindungen preis. Gehen Sie niemals auf Zahlungsforderungen per SMS, E-Mail oder Anruf ein.

