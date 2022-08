POL-PDNR: Verfolgungsfahrt im Wiedtal - Zeugen gesucht!

St.-Katharinen (ots) - Wie der Linzer Polizei erst am Montagabend bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag drei Fahnen des Rewe-Marktes in Notscheid. Dies ist nicht der erste Diebstahl, bereits Ende Mai wurden drei Werbefahnen des Marktes an gleicher Stelle entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

mehr