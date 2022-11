POL-LDK: Herborn- Polizei codiert Fahrräder am 02.Dezember 2022

Dillenburg (ots) - Haiger-Sechshelden: mit Promille in Kreisel gekracht Unter Alkoholeinfluss setzte sich in der vergangenen Nacht (25.11.2022) ein 49-jähriger Dillenburger hinter das Steuer seines Opels. Auf seinem Weg von Haiger in Richtung Dillenburg verlor er gegen 00:15 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs ...

mehr